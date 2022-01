Kinderskikurs des SK ASKÖ Greuth auf der Weinebene sorgte für Begeisterung, Spaß und Schmunzeln.

Sportlich-herausfordernd war der Jahresauftakt für die 24 motivierten jungen Pistenflitzer des SK Askö Greuth! Vom 03. Bis 05. Januar zogen die Jungs und Mädels im Rahmen eines Kinderskikurses auf der Weinebene Schwünge in die hervorragend präparierten Pisten. Manche noch in Form von „Pizzastück“ und „Pommes“, die Fortgeschritteneren schon in ansprechender Carvingtechnik.

Der Pandemie zum Trotz

Nach der coronabedingten Absage im Vorjahr, unternahm der vor 60 Jahren gegründete Familiensportverein SK Askö Greuth heuer alles, um den jungen Pistenflitzern einen Kinderskikurs bieten zu können. Allen voran Sektionsleiter Christian Luschnig ließ nichts unversucht. Nachdem quasi in allerletzter Minute die Skischule Schinegger auf der Simonhöhe personal bedingt absagen musste, hängte sich Christian Luschnig an Computer und Telefon – mit Erfolg: Die Skischule Kurt Jöbstl auf der Weinebene sagte zu, den Kinderskikurs für die Greuther auf der Weinebene erstmals zu organisieren. Dabei trotzten die Kids und die Skilehrer auch widrigsten Wetterbedingungen. Denn, nachdem am Montag herrliches Kaiserwetter mit viel Sonnenschein die Piste und Gemüter erhellt hatte, pfiff ihnen am Dienstag der Wind mit bis über 80 km/h um die Ohren. Selbst Regen, Schnee und Nebel konnte am folgenden Mittwoch die Nachwuchs-Skirennläufer nicht stoppen. Als Belohnung für das Durchhaltevermögen gab es am Ende Urkunden, Medaillen und von ASKÖ Greuth Obmann Alexander Luschnig noch eine süße Überraschung für die Kinder.