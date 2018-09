Grünes Licht für GKK-Neubau in Völkermarkt

06.09.2018, 18:22 Uhr

Die Gebietskrankenkasse Völkermarkt zieht in den geplanten Neubau an der Stadteinfahrt um. Dafür soll die sogenannte "Ruine von Völkermarkt" abgerissen werden.

Nutzen für Patienten

VÖLKERMARKT. Grünes Licht gibt es für den Neubau der GKK (Gebietskrankenkasse)-Außenstelle in Völkermarkt. Bauherr ist, wie auch schon beim GKK-Neubau in Wolfsberg, die MID-Bau GmbH von Andreas Messner.„Der Neubau der GKK-Außenstelle in Völkermarkt mit einem modernen Ambulatorium für die Patienten kann wie geplant noch heuer beginnen. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein hat die entsprechenden Verträge genehmigt“, teilte der Kärntner FPÖ-Klubobmann Gernot Darmann kürzlich mit. Das Bauprojekt, das nur wenige Meter vom Unteren Hauptplatz in Völkermarkt umgesetzt wird, bringt laut Darmann einen großen Nutzen für die Patienten und sei auch ein baulicher Gewinn für die Abstimmungsstadt, weil damit die sogenannte "Ruine von Völkermarkt" an der Stadteinfahrt beseitigt wird.

Baubeginn im Herbst

"Der Baubeginn war für Herbst 2018 vorgesehen und er wird auch eingehalten", betont Darmann. Derzeit laufen Verhandlungen, um die bestehenden Räumlichkeiten zu verkaufen. Damit sollen sich die Kosten für die GKK auf rund 1,6 Millionen Euro reduzieren. Das 1982 errichtete Stadthaus befindet sich im Besitz der Gemeinde, der Kommunalgesellschaft, der GKK sowie der Arbeiterkammer. „Es ist ein Meilenstein für Völkermarkt. Ich vertraue Andreas Messner und seinen Architekten, dass dort ein architektonisch schönes Gebäude entstehen wird", so Bürgermeister Valentin Blaschitz.