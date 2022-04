Während der Arbeiten der eww in der Innenstadt wird der Welser Stadtplatz zum „City Beach“ umfunktioniert. Von 1. Juli bis 21. August solle es dort einen Beachvolleyball-Court sowie eine Chill-Area geben.

WELS. Im Sommer werden in der Welser Innenstadt die Leitungen für Gas, Wasser und Kanal an mehreren Stellen erneuert oder saniert. Das soll jedoch kein Nachteil für die Einwohnerinnen und Einwohner sein, denn die Stadt Wels und die Wels Marketing & Touristik nutzen dies, um den Stadtplatz in einen „City Beach“ zu verwandeln. Von 1. Juli bis 21. August wird also nicht nur auf der Baustelle gebaggert, sondern auch am Volleyballplatz. Zusätzlich solle es auch eine Chill-Area geben, wo in den heißen Sommerwochen relaxt werden kann. Aber auch für das leibliche Wohl sei gesorgt. So können gleich neben dem Beachvolleyball-Court erfrischende Getränke und Streetfood konsumiert werden.

Yoga, Salsa und Co.

Und an den Wochenenden wartet in der City Beach-Area ein vielfältiges Programm: Neben den bereits geplanten Beachvolleyballevents wie dem Finale der Firmen Sport Liga (FSL) Beachvolleyball, den Finals des OÖ Beachcups und einem Junior-Beachtour Stop, sollen auch andere weitere Sportarten wie Beach Boccia, Beach Soccer oder Spikeball stattfinden. Zusätzlich seien auch Aktivitäten wie Yoga am Strand, Salsa-Workshops, Sommerkasperl und vieles mehr geplant.

Neben den Events kann der Beachvolleyball-Court online über den Veranstalter „deinImpuls“ zu einer beliebigen Zeit von Montag bis Freitag von 14 bis 20.30 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 bis 20.30 Uhr gebucht werden. Am Vormittag kann der Platz auf Anfrage von Firmen, Gruppen und Vereinen bespielt werden.

Unter anderem kann man sich auf folgende Events freuen: