Ein Brand im Silo des ehemaligen Lagerhauses in Wels-Pernau hat für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt.

WELS. Die Einsatzkräfte wurden am Dienstagnachmittag zu einem Brand im aufgelassenen Silo des Welser Lagerhauses, in dem gerade Demontagearbeiten durchgeführt werden, bevor er abgerissen wird, alarmiert.

Im oberen Bereich des Silos ist es vermutlich im Zuge der derzeit stattfindenden Demontagearbeiten zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand im Innenangriff sowie mittels Drehleiter von außen. Anfangs wurden in einem ersten Schritt Gasflaschen, die am Silo abgestellt sind, gekühlt. Der Brand konnte dann aber rasch unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde scheinbar niemand.