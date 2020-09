Wild-West-Szenen spielten sich in einer Siedlung im Bezirk ab.

SATTLEDT. Schock für eine Famile in Sattledt: Sie entdeckte Einschüsse an ihrem Haus, es kam zu einem Großeinsatz der Polizei. Zwei Einkaufsmärkte, eine Bankfiliale und die Siedlung wurden geräumt.

Zu dem Vorfall kam es am Montag, 31. August. Ein 23-Jähriger hielt sich zusammen mit seinen Eltern auf dem eigenen Grundstück im Ort auf. Gegen 13.55 Uhr entdeckten der junge Mann und sein Vater eine Einkerbung am Garagentor, schließlich auch noch Einschusslöcher an der Hausfassade, am Garagentor und am Fensterrahmen. Die verängstigte Familie verständigte den Polizeinotruf. Ein Großaufgebot der Polizei rückte an und sperrte dort sämtliche Straßen sowie angrenzende Geschäfte, um weitere Gefährdungen zu verhindern. Zwei Einkaufsmärkte, eine Bankfiliale und die Siedlung wurden geräumt.

Als mutmaßlicher Schütze wurde der 59-jährige Beschuldigte identifitiert. Die Cobra rückte an und stürmte dessen Haus. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei der Hausdurchsuchung konnte die Tatwaffe, ein Luftdruckgewehr mit Munition sichergestellt werden. Der Beschuldigte gab an, er habe sich die Waffe zum Abschießen von Vögeln von einem Freund ausgeborgt. Gegen ihn wurde ein Waffenverbot ausgesprochen und er wird angezeigt.