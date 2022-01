Ein Welser (47) postete im Internet das Bild einer Waffe und drohte, Ungeimpfte zu erschießen. Er wurde angezeigt

WELS. Die Emotionen in der Impfdebatte kochen weiter hoch – auf beiden Seiten. Neuester Vorfall: Morddrohungen im Internet gegen "sämtliche Ungeimpfte".

Voll geständig



Laut Polizei stellte ein 47-Jähriger aus Wels das Bild einer Schreckschusspistole auf eine Social-Media-Plattform und kündigte an, Menschen ohne Corona-Impfung zu erschießen. Er wurde festgenommen. Bei der Einvernahme war der Mann voll geständig und reumütig. Als Motiv gab er Wut darüber an, er habe sich impfen lassen und und an sämtliche Maßnahmen gehalten, um zur Normalität zurückzukehren. Die Menschen, die das nicht machen würden, würden das konterkarieren.

Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt, ein Waffenverbot wurde verhängt.