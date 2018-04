Hervorragende Leistungen in Klagenfurt!

23.04.2018, 09:44 Uhr

Iva Reiter und Sophie Damberger bestritten bereits mit einer tollen Zeit am Freitag das Relationsrennen im Juniorinnen A-Doppelzweier. Die beiden konnten am Samstag und am Sonntag ihre Leistung bestätigen und erreichten sowohl im Vorlauf als auch im Finale jeweils den herausragenden 1. Platz. Somit sicherten sie sich einen Startplatz bei der internationalen Regatta in München!In derselben Alterskategorie ruderte Victoria Weber im Einer über die 2 km lange Strecke und konnte sich im Ziel als Zweite ebenfalls eine Medaille abholen.Die Schüler Lorenz Reitzinger und Vincent Reisner durften sich nach einem 2. Platz im Vorlauf über die Bronze Medaille im A-Finale freuen. Mit ihren Mannschaftskollegen Jacob Schröpf und Yanik Kendler gingen sie auch im Schüler Doppelvierer an den Start und erruderten in einem spannenden Rennen im Vorlauf und im Finale den sehr erfreulichen 1. Platz.Lisa Zehetmair und Katharina Weber fuhren jeweils im Juniorinnen B-Einer im Vorlauf auf den 2. Platz und qualifizierten sich daher für das A-Finale. Dabei erzielte Lisa Zehetmair den starken 2. Platz und Katharina Weber erreichte als Fünfte das Ziel.