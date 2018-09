Walter Ablinger mit 2 Rennsiegen an einem Wochenende

09.09.2018, 17:25 Uhr

Das Eddy Merckx-Klassik ist ein traditionsreiches Rennen und hat bei vielen Radsportlern einen sehr hohen Stellenwert. Entsprechend motiviert ist der Innviertler Weltklasse-Handbiker heute ins Rennen gegangen. Von Beginn weg hat Ablinger auf den 63 Kilometern ein hohes Tempo angeschlagen und konnte bei seiner Rekordfahrt letztendlich sogar zwei E-Handbiker, darunter Hannes Kinigadner, deutlich hinter sich lassen. Einen Tag zuvor war der Behindertensportler auch bei der Staatsmeisterschaft im Einzelzeitfahren eine Klasse für sich, in Schwarzenbach an der Pielach im Bezirk St. Pölten-Land siegte Walter Ablinger in seiner Klasse MH3 mit einer Zeit von 16:16 Minuten und einem Schnitt von 40,6 km/h.Bildtext: (Fotos honorarfrei, Fotonachweis Wier PR) Walter Ablinger konnte dieses Wochenende mit dem Eddy Merckx Classic und der Staatsmeisterschaft 2 Rennen gewinnen