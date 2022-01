Wenn das nicht mitten im Winter gute Laune macht! Vor kurzem übergaben Markus und Evi Schröcksnadel (feratel) 1.000 Liter Apfelsaft an Johann Aigner vom slw Innsbruck.

„Ich übernehme diese wohlschmeckende Spende stellvertretend für rund 500 Menschen, die wir im slw begleiten“, freut sich Johann Aigner. Die 1.000 Liter-Apfelsaft sind in allen Einrichtungen des Seraphischen Liebeswerks sehr willkommen: im slw Elisabethinum in Axams genau so wie in den Wohngruppen der slw Jugendhilfe im Zillertal und eben im slw Innsbruck, einer Einrichtung für erwachsene Menschen mit Behinderungen.

Die Spende eingefädelt hat Marianne Hengl, sie war auch bei der Übergabe der Spende mit dabei. „Als ehemalige, langjährige Mitarbeiterin des slw freut es mich, wenn ich auch heute das slw immer wieder unterstützen kann“, schildert die heutige Obfrau von RollOn Austria ihre Beweggründe.

Feines Tröpfchen

Wie (der in Grinzens wohnhafte) Markus Schröcksnadel bei der Spendenübergabe schilderte, ist dieser Apfelsaft ein besonders feines Tröpfchen: „Die Äpfel stammen von unserem Bauernhof in Patsch und der Saft ist sortenrein aus Äpfeln der Sorte Judeline gepresst. Haltbar gemacht nur durch Erhitzen ist dieser Saft ganz besonders naturnah hergestellt.“

In den kommenden Tagen wird der Apfelsaft auf alle Einrichtungen des slw verteilt, sodass schon bald schmackhafte Vitamincocktails serviert werden können.

slw Soziale Dienste der Kapuziner

Das slw ist eine der ältesten Sozialorganisationen in Tirol. Teil des slw sind das slw Elisabethinum in Axams (Einrichtung für Kinder mit und ohne Behinderungen), das slw Innsbruck (Einrichtung für erwachsene Menschen mit Behinderungen) und die slw Jugendhilfe im Raum Zillertal (Wohngemeinschaften für junge Menschen, die nicht zu Hause leben). Das slw unterstützt rund 500 Menschen in seinen Kindergärten, Schulen, Therapie- und Wohnangeboten sowie in tagesstrukturierenden Angeboten.

Im slw arbeiten rund 500 Mitarbeiter_innen.

Mehr auf www.slw.at