Weiteres Verkehrspaket für Sellrain

Bürgermeister Georg Dornauer arbeitet an weiteren Verbesserungen im öffentlichen Verkehr – sprich: Regiotax – und will mehr Sicherheit am Schulweg.

Nach dem erfolgreichen Start des Regiotax vor wenigen Wochen arbeitet der Sellrainer Bürgermeister Georg Dornauer bereits an weiteren Verbesserungen im öffentlichen Verkehr.

"Ich möchte in den nächsten Monaten ein Drei-Punkte-Programm mit den zuständigen Behörden und Partnern verhandeln", erläutert Dornauer.

Beim erfolgreichen Regiotax soll es künftig weitere Verbesserungen geben.

Regiotax-Verbesserung

Das Regiotax soll in Zukunft auch im Sellrainer Unterdorf einen weiteren Haltepunkt bei unserem Mini-M anfahren. "Gerade für unsere ältere Generation wäre das eine deutliche Verbesserung, wenn man den Einkauf mit den Öffis erledigen kann und vor dem Geschäft eine Haltestelle vorfindet", so Dornauer

Als zweiten Punkt will der Bürgermeister für Pendler einen zusätzlichen Kurs um 16:30 Uhr auf der Linie 4166 anbieten. "Hier könnte eine Taktlücke geschlossen und das Angebot von Innsbruck ins Sellraintal einmal mehr verbessert werden. Ein konkretes Angebot des Verkehrsunternehmens Postbus liegt bereits vor und der Fördersatz in der Höhe von rund 66 Prozent ist ein sehr guter. Hierzu werde ich mit meinen Bürgermeisterkollegen des Planungsverbandes noch vor dem Sommer die Gespräche führen."

Sicherer Schulweg

Als dritten Punkt soll der Schulweg für die Kinder sicherer werden. Georg Dornauer präzisiert: "Nachdem wir in den letzten drei Jahren sehr erfolgreich zwei 30 km/h-Zonen im Bereich Gasse (L233) und im Ortsteil Tanneben umgesetzt haben, strebe ich auch im Dorfkern von Sellrain zwischen dem Feuerwehrhaus bis zur Bushaltestelle Gasthof Neuwirt eine 30 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Sellrainer Landesstraße L13 an. Hierzu wird die Gemeinde ein Verkehrsgutachten in Auftrag geben. Ich rechne mit einer breiten Unterstützung im Gemeinderat. Die Sicherheit unserer Kinder steht an erster Stelle."

Alle einsteigen in das Regiotax

