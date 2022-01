"In sechs Jahren mit Bürgermeister Karl-Heinz Prinz hat sich in Natters viel getan", heißt es in einer Aussendung der Gemeinschaftsliste.

„Wir haben gemeinsam mit allen Fraktionen im Gemeinderat viel weitergebracht“, hält Bgm. Karl-Heinz Pinz fest. "Das ausgebaute Kinderbetreuungs- und Schulzentrum, die Übernahme der Kindergrippe in die Gemeinde, der neu installierte Hort zur Nachmittagsbetreuung. Unsere Kinderbetreuung hat sich in Natters professionell und zeitgemäß entwickelt und wurde Vorreiter in der gesamten Region."

Projekte

Mit dem Biomasse-Fernheizwerk für die kommunalen Gebäude konnte ein riesiger Schritt in Richtung Energie-Unabhängigkeit beschritten werden. "Natters hat damit bewiesen, dass Ökologisierung und Regionalisierung auch von kleineren Gemeinden gelebt werden kann", so der Bürgermeister.

Als Standortgemeinde des Pflegeheims „Haus Maria“ habe die Gemeinde seine soziale Infrastruktur für die Bevölkerung enorm ausgebaut. Dazu listet Prinz noch etliche weitere Projekte auf: "Der neue Spielplatz im Dorfzentrum, die Urnenwand am Friedhof, der barrierefreie Umbau des Gemeindehauses, um nur einige wenige zu nennen. Für jede Entscheidung haben wir ganz klar die Interessen der Natterer Bevölkerung in den Vordergrund gestellt, außerdem bin ich froh, dass der Großteil aller Entscheidungen im Gemeinderat einstimmig erfolgte."

Für die Wahl

... steht Bürgermeister Karl-Heinz Prinz zur Verfügung: "Ich werde selbstverständlich erneut für das Amt kandidieren. Wir haben gut gearbeitet, viel umgesetzt und mit unserer Erfahrung noch einiges vor!“. Die Gemeinschaftsliste will künftig auf mehr Einbindung und mehr Möglichkeiten zur Mitbestimmung der Bevölkerung setzen. Die ausstehenden Projekte Neugestaltung Dorfplatz und Wasserkraftwerk sollen endlich vorangetrieben werden. Bezahlbarer Wohnraum für die Natterer Bevölkerung und weitere ökologische Akzente stehen weiterhin ganz oben auf der Agenda. „Mit unserem Programm bieten wir für alle was an und setzen uns für alle im Dorf ein. Keine Klientelpolitik zu betreiben, ist unser Credo“.

Respektvoller Umgang

"Wir stehen für einen Wahlkampf mit respektvollem Umgang, schlussendlich müssen wir im Anschluss wieder für sechs Jahre zusammenarbeiten und für unsere Bürgerinnen und Bürger sowie für die Gemeinde wichtige Entscheidungen treffen", erklärt Prinz.

Für die Gemeinschaftsliste sei der Name Programm. Das neue Team besteht für ihn aus "Mitstreitern sämtlicher Altersgruppen und mit den verschiedensten beruflichen Hintergründen." Auf Platz zwei und drei finden sich mit dem Gewerkschafter Emanuel Straka und der Angestellten Astrid Weingraber schon aktuelle Gemeinderäte. Dahinter verstärkt die Liste mit Maximilian Pechlaner ein Neueinsteiger, und mit Max Bartholomes auf Platz fünf ist das Urgestein der Liste auch wieder mit dabei. Auf den weiteren Plätzen finden sich u.a. Robert Pliessnig, Michael Schober, Cornelia Ofner, Karl-Heinz Prinz jun., Karl Bauer, Lydia Naschberger-Schober und Markus Robinigg.

