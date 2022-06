Die Fußballsaison ist vorbei und es ist Zeit für eine Zeugnisverteilung. Alle können beruhigt sein – es gibt hervorragende Noten!

Note 1 Plus:

Der SV Weber Beton Oberperfuss ist der Musterschüler und der Klassenprimus der Landesliga West. 26 Spiele, 18 Siege, 6 Untentschieden, nur 2 Niederlagen, 77 erzielte Tore und 60 Punkte bedeuten den Meistertitel in dieser hochklassig besetzten Liga sowie den Aufstieg in die Tiroler Liga. Trainer Helmut Lorenz hat im Lauf der Zeit eine homogene Mannschaft geformt, die nur ganz schwer zu besiegen ist. An guten Tagen – und solche hat es viele gegeben – werden die Gegner mit mehreren Toren Unterschied nach Hause geschickt. Die Freude ist groß – in der Tiroler Liga warten schließlich mit Kematen, Völs und Natters u. a. auch drei Partygegner. Kein Druckfehler – Fußball in Oberperfuss bedeutet nicht nur tollen Sport, sondern auch Party pur im Umfeld!

Der FC Sellraintal hat in der 1. Klasse West zwar nicht den Meistertitel eingefahren, aber den Aufstieg und damit die Flucht aus dieser "Spielklasse der weiten Wege" mehr als souverän geschafft. Bei 55 eroberten Punkten beträgt der Rückstand auf Meister Mieming zwar 12 Punkte, aber der Vorsprung auf den nächsten Verfolger ist mit neun Punkten beruhigend hoch ausgefallen. Willkommen in der Bezirksliga West.

Note 1:

Alle drei Tiroler Ligisten bekommen von uns einen fetten 1er! Der SV Bäcker Ruetz Kematen war lange Zeit in den Vierkampf um den Aufstieg in die Regionalliga verwickelt. Letztlich fehlten nur ein paar Kleinigkeiten – aber dieses Team kann jeden Gegner zu jeder Zeit fordern.

Der Völser SV darf als die Überraschung der Saison bezeichnet werden. Klammheimlich pirschten sich die Völser nach verhaltenem Start nach vorne. Am Ende freute sich nicht nur Trainer Hannes Brecher über ein echtes Spitzenteam, das auf Rang 5 nur vier Zähler hinter dem Nachbarn aus Kematen bilanzierte.

Auch der FC Koch Türen Natters darf sich über eine hohe Beurteilung freuen. Das Eigenbau-Team hält sich stets aufs Neue souverän in dieser hohen Spielklasse. Es fehlten nur Kleinigkeiten, um einen bessere Platzierung als den 13. Platz zu erreichen. Der Einzug ins Cup-Halbfinale, wo man nur knapp am späteren Cupsieger Fügen gescheitert ist, zeigte deutlich, dass sich die Natterer den Einser redlich verdient haben.

Noch mehr 1er:

Gut – es hat mit Umhausen und Haiming zwei Teams gegeben, die "in einer anderen (Gebiets-)Liga" gespielt haben. Gleich dahinter waren aber die SPG Axams/Grinzens sowie der SV Götzens die Dominatoren, die mit den Plätze 3 bzw. 4 erstklassig aufgezeigt haben. Die SPG entwickelte sich zu einem wahren Punktehamster, die sich nur in fünf Spielen geschlagen geben musste. Außerdem war das Team das einzige, das Meister Umhausen eine Niederlage zufügen konnte.

Die Götzner stellten zum Saisonende mehrmals unter Beweis, dass auch sie jederzeit zu Höherem berufen sind. Vorausgesetzt, dass keine Mehrfach-Lazarettbelegungen anfallen und das Team komplett ist, müssen alle Gegner die Götzner fürchten. Da kann es dann schon vorkommen, dass zweistellig ausgeteilt wird, woran auch der beste Torschütze Tirol einen Löwenanteil hat. Manuel Weichselbraun ist der "Kanonier vom Dienst" – 48 von 88 Götzner Volltreffern und ein Schnitt von exakt zwei Toren pro Spiel sind ein Spitzenwert, der seinesgleichen sucht.

Note 2:

Die beiden 1B-Teams des Völser SV und des FC Koch Türen Natters haben aus mehreren Gründen oftmals von Spiel zu Spiel unterschiedliche Voraussetzungen. Die jungen Völser waren lange ganz vorne mit dabei und bilanzierten letztendlich in der 2. Klasse West mit dem guten 5. Platz.

Die jungen Natterer waren zwar in der vergangenen Saison nicht so stark wie in den Vorjahren, in denen der Aufstieg knapp verpasst wurden. Dennoch vergeben wir auch hier einen Zweier, wenngleich man eventuell für Rang 13 in der zweiten Klasse Mitte noch ein Minus hinzufügen könnte. Tun wir aber nicht, weil stets toll gekämpft wurde auch dieses Team dazu beigetragen hat, dass unsere Fußballteams eine hervorragende Saison hingelegt haben.