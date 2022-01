Am Podest des "Bergisel-Ersatzspringens" in Bischofshofen standen die üblichen Verdächtigen mit dem japanischen Überfiieger sowie zwei Norwegern – aber die große Show lieferte an diesem Tag Manuel Fettner aus Birgitz!

"Der macht schon wieder den Predazzo-Move - das ist ja unglaublich"– und nicht nur die Eurosport-Experten riss es in der Qualifikation von ihren Sitzen! Manuel Fettner setzte in der vormittäglichen Qualifikation bei 124,5 Metern auf, als sich die Bindung am rechten Ski löste. Der Birgitzer rettete sich mit einem Ski und einem Schuh über die Sturzlinie und schaffte solcherart noch die Quali! Mit demselben Kunststück rettete Fettner bei der WM 2013 in Predazzo die Goldmedaille – seit diesem Zeitpunkt gilt die Fettner-auf-einem-Ski-Landung gemeinhin als "Predazzo-Move"!

Adler wohlauf, Ski marod

Manuel Fettner überstand den Zwischenfall unbeschadet. Ganz im Gegensatz zum losgelösten Sprungski, der sich mit hohem Tempo in die Bande bohrte und reif für die fachgerechte Entsorgung war. Auch dieses denkbar schlechte Vorzeichen brachte den Birgitzer Adler nicht aus der Fassung: Grandiose 137 Meter im ersten und ganz starke 132,5 Meter im zweiten Durchgang brachten Manuel Fettner ex aequo mit seinem Teamkameraden Jan Hörl auf den hervorragenden 5. Platz.

Fortsetzung morgen

Mit dieser Platzierung krönte er sein glänzendes Comeback in dieser Saison – und das nächste Ziel iegt so nah: Morgen folgt das "richtige Bischofshofen-Springen" – und man darf gespannt sein, ob "Fetti" erneut zuschlagen kann. Vielleicht geht es ja auch mal ohne großes Landespektakel ....

