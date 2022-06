Wirtschaftsbund Innsbruck-Land nominiert Kandidat:innen

Bei der Vorstandssitzung des Wirtschaftsbundes Innsbruck-Land im Hotel Edelmanns in Kematen wurden kürzlich die Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl 2022 nominiert.

As Spitzenkandidatin des Wirtschaftsbundes Innsbruck-Land bei den kommenden Landtagswahlen am 25. September 2022 wurde Cornelia Hagele nominiert.

Die Vorstandsmitglieder waren sich einig: "Durch ihre Expertise, ihr Mitwirken und ihren Einsatz konnte in den letzten viereinhalb Jahren einiges erreicht werden. So z.B. das Ermöglichen von Bürgerbeteiligungsprojekten in Gemeinden, der Erhalt der Tipp3 Annahmestellen in Trafiken, die Ergänzung der Lehrpläne im Nachhaltigkeitsbereich, das Ermöglichen von Photovoltaikanlagen auf Freiflächen unter Interessensabwägung u.v.a.m.

„Nun gilt es mehr denn je zusammenzuhalten und eine geschlossene Gemeinschaft zu bilden. Denn nur gemeinsam können wir es schaffen, auch weiterhin maßgeblich an der Gestaltung unseres Landes dabei sein zu können“, appelliert die Wirtschaftsbund-Spitzenkandidatin.

Weitere Kandidat:innen

Seitens des Wirtschaftsbundes wurden der Bezirkspartei Innsbruck-Land folgende weitere Namen für die Kandidatenlisten genannt: Susanne Sponring aus Kolsass, Isabella Trasser aus Tulfes, Bgm. Daniela Kampfl aus Mils bei Hall, WK-Bezirksobmann Patrick Weber aus Oberperfuss, Robert Lechner aus Wattens, JW-Landesvorsitzender Dominik Jenewein Schönberg, David Deutschmann aus Fulpmes und Andreas Giner aus Thaur. WB-Landesobmann Franz Hörl dankte den Nominierten für ihre Bereitschaft.

