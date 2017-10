Jung, frech, dynamisch – CD-Präsentation von Marco Spiegl

01.10.2017, 18:07 Uhr

Ob Schlager, Disco Fox oder Volksmusik – die Hits von Marco Spiegl sorgen auf jeder Party für spitzenmäßige Stimmung.

Mit mehr als 25 Auftritten pro Monat im In- und Ausland hat sich der Newcomer aus Oberperfuss längst in der Musikszene etabliert. Besonders durch seinen ersten Fernsehauftritt bei der Show „Immer wieder Sonntags“ mit Stefan Mross wurde Marco Spiegl über die nationalen Grenzen aus bekannt. Was folgte waren u.a. Auftritte in China und im Tirolber bei der Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz.Mit seinem 2. Album „Da is a Gfühl in mir“ möchte er nun seine Verbundenheit zur Natur musikalisch wiedergeben. Im Rahmen der CD-Präsentation im Panorama-Restaurant Stieglreith stellte er den zahlreich erschienenen Gästen seine 12 brandneuen Hits vor. Bevor der Vollblutmusiker aus Oberperfuss seine Lieder zum Besten gab, heizten „die jungen Hegel“ und die Musiker von DÖT Music den Partygästen so richtig ein. Mit seinen neuen Songs wie „Hand in Hand in die Hölle“ oder „Zuerst kam die Sonne“ begeisterte Marco Spiegl seine Fans. Die internationale Bekanntheit des jungen Künstlers ist auch in seinem Fanclub wiederzufinden. Neben den Fans aus Tirol waren auch begeisterte Schlagerfans aus dem Ausland dabei. Um den Live-Auftritt seines Lieblingskünstlers hautnah miterleben zu können, nahm der Holländer Fred eine 12-stündige Autofahrt auf sich. Angesichts der ausgelassenen Partystimmung hat sich diese Reise mehr als gelohnt.