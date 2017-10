Eine rauschende Blechberg-Party in Grinzens

08.10.2017, 15:52 Uhr

Die Blechberg Musikanten luden zum "Fest mit Freunden" – da war auch Franz Posch zugegen!

und die Innsbrüggler als "Vorgruppe" zu bezeichnen, wäre in höchstem Maß respektlos und unangebracht. Faktum bleibt allerdings, dass es nicht viele Musikensembles gibt, die behaupten dürfen, die Erfolgsformation vor ihrem eigenen Auftritt auf die Bühne gebracht zu haben. Dieaus Grinzens können das seit dem vergangenen Samstag sagen. Die Volksmusik-Instanz heizte samt seiner Erfolgsformation die Stimmung bei der "Blechberg-Party-Night" in bewährter Manier an. Höhepunkt war der "fliegende Wechsel" auf der Bühne, als die Lederhosen-Boyband beim berühmten "Rehragout" einstimmte und das Kommando übernahm. Was folgte, war ein Blasmusik-kann-alles-Festival der bekannten Blechberg-Art. Dass die Jungs um BBB ("Blechberg-Boss)und Frontmannvon Marsch bis Polka und von Walzer bis Boarisch und Bähmisch alles drauf haben, ist mittlerweile ja hinlänglich bekannt. Und bei den Party-Heulern im Blasmusiksound zu später Stund werfen auch die letzten Sesselkleber jegliche Zurückhaltung über Bord und mutieren zu Partytigern auf der Tanzfläche.Immer wieder was Neues gibt es aber nicht nur auf der Bühne, sondern auch an den Verpflegungsständen. Die "Boarische Goaßmaß" (ein Brass-Wiesn-Import aus dunklem Weizenbier, Cola, Kirschlikör ... oder so ähnlich) sorgte ebenso Begeisterung wie die XXL-Blechberg-Schnitzelburger powered by first KochUnter das Partyvolk mischten sich u. a. auch Nationalratskandidatinaus Polling und die Telfer Vizebürgermeisterin, die von Bgm.und Vizebgm.(er erfreute das Publikum auch mit seinen "Denggn-Meisterbränden") begrüßt wurden. Feuerwehrkommandantrockte mit seiner "Gold-Gruppe" (Goldenes Atemschutz-Leistungsabzeichen am Nachmittag), Fußball-Bossbestand auf die Feststellung, mitundauch zwei "Blechberg-Kicker" in seinem erfolgreichen Ballsport-Ensemble zu haben.Das "Fest mit Freunden" dauerte lange und stellte einmal mehr eines unter Beweis: Die Blechberg Musikanten haben mittlerweile viele Freunde ...