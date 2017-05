Axams: Alles, nur keine Tore!

12.05.2017, 21:11 Uhr

SV Axams musste sich in der Landesliga dem SV Absam im heimischen Stadion mit 0:1 geschlagen geben!

Kematen vs. Völs am Samstag

Es war alles vorhanden: Viele Zuschauer, Sonnenschein, Regen, Windböen – und auch viele Chancen für den SV Axams! Nur eines gab es nicht: Tore für die Heimischen, die sich dem SV Absam knapp mit 0:1 geschlagen geben mussten. Freilich gab es einige Probleme. Robert Dukic konnte überhaupt nicht spielen, und auch der zweite Torjäger, Manuel Weichselbraun, musste in der 32. Minute vom Feld. Demgegenüber ging bei den Absamern auch Andreas Schrott nur wenig später vorzeitig unter die Dusche. Die Axamer waren dominant und kamen zu guten Möglichkeiten. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Heimischen dem Führungstor näher als die Gäste – dann kam es aber ganz anders! In der 64. Minute verwertete Kevin Radl einen Foulelfmeter – und die Axamer konnten der Partie keine Wendung mehr geben. Nicht einmal mit einem Mann mehr, da in der 65. Minute auch Simon Leimgruber verletzt aufgeben musste, die Absamer ihr Austauschkontingent aber schon ausgeschöpft hatten. Die Gäste brachten die Führung letztlich ohne große Probleme über die Zeit. In der 92. Minute sah zu allem Überfluss auch noch Andreas Leitner die gelbrote Karte.Nicht vergessen: Pflichttermin für alle Fußballfans am Samstag, dem 13. Mai um 18.30 Uhr im Kemater Stadion beim Tiroler Liga-Schlager Kematen gegen Völs!