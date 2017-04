Gratulationen für 80 Jahre Autohaus Falbesoner

25.04.2017, 20:31 Uhr

Wirtschafts-Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf besuchte das erfolgreiche Birgitzer Unternehmen!

Genau genommen geht das Autohaus Falbesoner in Birgitz bereits in das 81. Jahr seines Bestehens. Die geplante Feierstunde im vergangenen Herbst musste allerdings abgesagt werden und wurde daher jetzt nachgeholt. Wirtschafts-Landesrätin, Bürgermeisterund Wirtschaftsbund-Ortsobmannbesuchtenundin deren Toyota- und Opel-Imperium in Birgitz. Die Landesrätin würdigte das erfolgreiche Unternehmen und überreichte eine Ehrenurkunde. Im Anschluss gab es eine Betriebsführung und ein geselliges Beisammensein. Besonderes Interesse erweckte auch ein Original-Firmenschild, dass mit dem Bildnis des jetzigen Unternehmens " modernisiert wurde.

Qualität seit 1936

Im Jahr 1936 begann Walter Falbesoner mit Reparaturen in den verschiedensten Bereichen und widmete sich vor allem Puch-Fahrrädern und Mopeds. Der Beginn des Autohauses datiert im Jahr 1962, als Kurt Falbesoner, damals jüngster Kfz-Meister Österreichs, mit dem Neubau am jetzigen Standort Impulse setzte. Er etablierte das Autohaus Falbesoner und baute es zu einem Vorzeigebetrieb im westlichen Mittelgebirge aus. 1985 erfolgte die Unterzeichnung des Händlervertrags mit Toyota-Österreich – Service- und Angebotserweiterungen ließen die Firma stetig wachsen. 1996 übernahm Walter Falbesoner das Erfolgsunternehmen in dritter Generation und führte dieses auch mit Gattin Birgit ins neue Jahrtausend. 2014 feierte die Marke "Opel" ein Comeback im Birgitzer Autohaus.