Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag haben Corona-Maßnahmengegner – wie angekündigt – in Wien demonstriert. Laut Polizei waren 2.400 Teilnehmer an der Demonstration in der Innenstadt beteiligt.

WIEN. Die Demonstration von Corona-Maßnahmengegnern am Sonntag, 26. Dezember, war an das "Lichtermeer" von 19. Dezember angelehnt, bei dem Tausende der an Corona verstorbenen Menschen gedacht und an das belastete Gesundheitspersonal erinnert hatten.

Auch in der Weihnachtszeit fanden immer wieder Demonstrationen in Wien statt (hier am 18. Dezember).

Foto: HANZ PUNZ / APA / picturedesk.com

Die Maßnahmengegner demonstrierten hingegen unter dem Motto „Lichtermeer in Gedanken an die Covid-Opfer“ und meinten damit all jene Menschen, die unter den Corona-Maßnahmen leiden. Der Demozug bewegte sich über den Ring und versammelte sich am Heldenplatz. Dort schwenkte die versammelte Menge Lichter, es gab Reden und Musik.

Maskenpflicht nicht eingehalten

Erneut trugen viel Demonstrationsteilnehmer keine Maske. Die Polizei setzte hierbei auf Dialog. "Uns ist bewusst, dass sich nicht jeder Teilnehmer durchgehend an die Maskenpflicht hält. Wir weisen diese Personen im Sinne eines vernünftigen Dialogs auf die geltenden Maßnahmen hin und schreiten bei groben Verstößen auch ein. Die Kundgebung lief im Gesamten sehr friedlich und ruhig ab", heißt es von der Polizei auf Nachfrage der BezirksZeitung.

Wie der ORF berichtet, gebe es Bestrebungen, die Sperrstunde ab 22 Uhr am 31. Dezember mit Demonstrationen und Kundgebungen zu unterlaufen. Die Polizei hat das auf Nachfrage nicht bestätigt. "Wie gewohnt geben wir ein bis zwei Tage vor den geplanten Kundgebungen darüber Auskünfte. Derzeit ist noch keine größere Kundgebung für Silvester angezeigt", heißt es von der Polizei Wien.

