Der Lockdown ist zu Ende. Zumindest für den Handel. Tausende Wiener nuutzten den heutigen Samstag zum Shoppen - einige auch um zu demonstrieren.

WIEN. Überall auf den Einkaufstraßen in Wien dasselbe Bild. Tausende Wiener nützen die Möglichkeit wieder einkaufen zu gehen. So auch in der Inneren Stadt. Große Freude beim Handel, der so wenigstens noch einen Teil des Weihnachtsgeschäftes retten kann.

Die Kunden sind zahlreich

Unter dem Shoppern auch so mancher, der sich bereits auf seinen Winterurlaub freut und vorbereitet. Bleibt zu hoffen, dass es auch genug Schnee für die neuen Skier gibt.

"Zwoa Bretteln" hat er schon. Jetzt fehlt nur der "gführige Schnee"

Alle, die sich noch auf den Weg machen wollen sei gesagt: Die 2G-Regel wird strikt kontrolliert. Ebenso wie die Einhaltung der Maskenpflicht.

Genaue Kontrolle vor dem Shoppen

Unter die Menschen, die den langen Einkaufssamstag nützen mischte sich auch so manch noch einsamer Demonstrant. Mit größeren Demozügen wird dann ab 18 Uhr gerechnet. Diesem bekennenden Impfgegner blieb aufgrund der aktuellen 2G-Regel das Einkaufen aber verwehrt.

Ein einsamer Demonstrant mit seinem Statement.

Die Polizei war mit einem massiven Aufgebot vor Ort. Bis dato sind keinerlei Zwischenfälle bekannt.

Das Polizei-Aufgebot ist massiv

