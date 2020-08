Musikfilmfestival Bad Fischau und Pernitz bis 30. August

BAD FISCHAU. Zum Ersten Mal zeigt der Cinema Circus in Bad Fischau beim Sommerkino die schönsten und erfolgreichsten Musikfilme aller Zeiten. Vom Klassiker wie Grease und Rocky Horror Picture Show bis zu aktuellen Filmen wie Yesterday und Rocketman. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wie schon in den vergangenen Jahren wird dabei auch dieses Jahr das 30 Meter-Zirkuszelt für ganz besonderen Filmgenuss im Sommer genutzt. Nach vielen erfolgreichen Veranstaltungen, unter anderem Ostercircus und Bubbles Magie der Seifenblasen, werden noch bis 30. August die besten Musikfilme aller Zeiten gezeigt. Bei Schönwetter werden die Seitenplanen geöffnet um den Filmgenuss im Freien zu ermöglichen. Bei Schlechtwetter können die Filme im Trockenen genossen werden.

Auch in Pernitz werden erstemals im Rahmen des Sommerkinos bis 30. August Filme im Raimundpark beim Pfarrheim gezeigt. An sechs Abenden im August sind auch hier wunderbare Kinohighlights aus Europa und Österreich zu sehen. Bei Schlechtwetter kann man in Pfarrsaal ausweichen.