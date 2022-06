WIENER NEUSTADT (Red.). Im Rahmen der Veranstaltung "Burgenland Extrem" nahmen am Freitag, den 24. Juni, erstmalig 24 Kinder der MS für Wirtschaft und Technik an der "School Of Walk" teil mit den LehrerInnen Valerie Sedlaczek, Stefanie Rohacek und Gönül Erez. Beim extremen Abenteuer - 30-km-Fußmarsch - von Neusiedl am See bis Oggau konnten die körperlichen Grenzen neu ausgelotet werden und nicht nur gegen Ende des Marsches bewiesen die teilnehmenden Schülerinnen sowie Schüler Teamgeist. Einige Stunden und Pausen später schafften es die Kinder trotz sommerlicher Temperaturen zwar erschöpft, aber umso stolzer über ihre Leistung ins Ziel.