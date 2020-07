Bereits 5 000 Bilder stehen in der Bilddatenbank „Topothek“, zur Verfügung

Seit exakt vier Jahren steht die Wiener Neustädter Topothek, das digitale Archiv der Stadt, online zur Verfügung und gewährt der Bevölkerung spannende Einblicke in historische Fotos, Ansichtskarten, Videos oder Schriftdokumente. Kürzlich konnten die Topothekare das 5.000. Bild in die Topothek aufnehmen.

WIENER NEUSTADT. „Die Topothek ist in Wiener Neustadt DAS Instrument, um historische Information digital archivieren und allgemein zugänglich machen zu können“, so Zweiter Vizebürgermeister Rainer Spenger, „die Freischaltung des 5.000. Bildes ist dabei ein Meilenstein, der uns vor allem zwei Dinge zeigt: einerseits, dass die Topothekare um Franz Pinczolits hervorragende Arbeit leisten und die Topothek hervorragend entwickeln – andererseits, dass ein großes Interesse der Bevölkerung besteht, Informationen und in privaten Haushalten verborgene Schätze zur Verfügung zu stellen. Dafür bedanke ich mich als zuständiger Stadtrat herzlich und freue mich auf viele weitere Bilder und Dokumente in der Topothek.“

Weitere Fotos, Ansichtskarten, Videos und Schriftdokumente werden unter folgender Adresse auch weiterhin gerne entgegengenommen: Stadtarchiv, Wiener Straße 63, 2700 Wiener Neustadt, Tel: 02622/373955, E-Mail: gerhard.geissl@wiener-neustadt.at.