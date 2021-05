Die Grünen setzen ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen

„Es ist erschütternd, es vergeht kaum eine Woche und wieder wird von einem (versuchten) Mord an einer Frau berichtet. Dabei dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass Mord immer nur der schlimmste Akt ist, die Gewalt denen Frauen durch Männer ausgesetzt sind, kommt oftmals gar nicht erst ans Tageslicht!“ so die Klubobfrau der Grünen Wiener Neustadt Selina Prünster.

WIENER NEUSTADT. Jede Frau hat das Recht auf ein gewaltfreies Leben aber Tatsache ist, dass jede fünfte Frau in Österreich in ihrem Leben physische, sexuelle oder psychische Gewalt erlebt.

Die Bundesregierung nimmt für den Opferschutz 24.6 Mio Euro in die Hand- ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

„Aber auch in der Stadt können und müssen wir eingreifen und z.B. präventive Maßnahmen wie das Programm „mutige Mädchen“ vom Verein Wendepunkt fördern. Dabei wird mit jungen Frauen Gewalt thematisiert, denn nur wer Beschied weiß und Gewalt richtig einordnen kann, kann sich zu Wehr setzen“ ist sich Prünster sicher.

„Weiteren Aufholbedarf hat Wiener Neustadt im Thema Männerberatung. Auch hier muss dringend nachgeschärft werden und eine solche eingerichtet werden. Es muss ein niederschwelliges Angebot für Männer geben. Hier wird präventiv gearbeitet, um Gewaltausbrüche überhaupt zu vermeiden.“

Alle Ebenen- Bund, Land und Stadt sind gefragt in den Gewaltschutz zu investieren!

"Im Gewaltschutz sind alle Ebenen gefordert und Veränderung muss dringend passieren, denn jede verletzte Frau ist eine zu viel! Prünster abschließend