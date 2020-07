Ehrungen in Bad Erlach

BAD ERLACH. Gleich zwei Ehrungen besuchte Bürgermeister Hans Rädler in der Senioren-Aktiv-Residenz. Wulf-Dieter konnte mit seinen Freunden, die er in der Wohnanlage für Senioren kennengelernt hatte, mit viel Freude und in geselliger Runde seinen 80. Geburtstag feiern. Nichts desto trotz, gab es einen weiteren Anlass, weshalb Ortschef Rädler diesen Besuch abstattete, denn es bestand einen weiteren Grund zu feiern, nämlich die Diamantene Hochzeit von Renate und Wulf-Dieter Pfitzner. Beide freuten sich über den Besuch von Bürgermeister Hans Rädler.