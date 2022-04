Fairtrade-Riegel fürs „Autofasten“

WIENER NEUSTADT. Wer am am Karfreitag oder Karsamstag mit dem Rad in den Weltladen in der Neunkirchner Straße 10 kommt, erhält als kleines Geschenk und als Dankeschön fürs „Autofasten“ einen bio-fairen Fruchtriegel.

Maria Roth ist Weltladen-Obfrau und in der Katholischen Frauenbewegung engagiert: „Mit der Aktion „Autofasten“ regen wir in der Fastenzeit dazu an, nicht automatisch ins Auto zu steigen, sondern Rad oder Öffis zu nutzen, die Natur zu genießen und die Umwelt zu schonen. Außerdem bekommt man eine Gratis-Aktiv-Mobil Versicherung bis Ende 2022, wenn man sich auf www.autofasten.at registriert.“

Die Mitglieder vom Fairtrade-Arbeitskreis der Stadt Wiener Neustadt zeigten sich von der Aktion begeistert und haben bei ihrem Treffen am 7.4. gleich die bio & fairen Fruchtriegel ausprobiert. Studentin Anna Gatschnegg, die auch beim Südwind NÖ arbeitet hat auch sofort einen bunten, geflochtenen Fahrradkorb aus dem Weltladen auf ihr Lenker geschnallt!