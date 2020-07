Inbetriebnahme Park & Drive-Anlage Wr. Neustadt Ost

Klubobmann Bürgermeister Klaus Schneeberger hat in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Beisein von Andreas Fromm, MBA (ASFINAG Bau Management GmbH) und Josef Decker (NÖ Straßenbaudirektor) die offizielle Inbetriebnahme der Park & Drive Anlage S 4 / B 53 Wr. Neustadt Ost vorgenommen .

WIENER NEUSTADTPendlerparkplätzen kommt immer mehr Bedeutung zu, da auf Grund des erhöhten Verkehrsaufkommens und wegen der steigenden Spritpreise immer mehr Verkehrsteilnehmer Fahrgemeinschaften bilden. Diese Fahrgemeinschaften verschaffen den PendlerInnen einen finanziellen Vorteil und unsere Umwelt wird durch die Einsparung von Pkw-Fahrten entlastet.

Park & Drive Anlagen erleichtern die Bildung von Fahrgemeinschaften. Derzeit stehen in Niederösterreich insgesamt rund 1.800 Park & Drive Abstellplätze zur Bildung von Fahrgemeinschaften zur Verfügung.

Park & Drive Anlage S 4 / B 53 Wr. Neustadt Ost



Die neue Park & Drive Anlage S 4 / B 53 Wr. Neustadt Ost mit einer Kapazität von 56 Pkw Stellplätzen sowie einer Abstellfläche für Behinderte geht nunmehr in Betrieb. Die Ausgestaltung der Park & Drive Anlage wurde von der Straßenmeisterei Wr. Neustadt ausgeführt.

Um ein geordnetes Abstellen der Fahrzeuge zu ermöglichen wurde eine Bodenmarkierung aufgebracht. In den Abend- und Nachtstunden sorgt in Zukunft eine Beleuchtung für mehr Sicherheit. Weiters wird aufgrund des Innovationspartnerschaftsvertrages über die Forschung und Entwicklung von P&D Anlagen mit innovativen Zusatzfunktionen zwischen der ÖBB, dem Land NÖ, der ASFINAG und der Firma EBE Solutions eine digitale Stellplatzerfassung installiert.

Neue Bushaltestelle



Ebenso wurde in Abstimmung mit der Statutarstadt Wiener Neustadt in Zusammenarbeit mit den Wiener Neustädter Stadtwerken WNSKS GmbH eine Bushaltestelle installiert und in das städtische Linienbusnetz eingebunden um die Verschränkung von Öffentlichen- und Individualverkehr zu fördern, sowie die Herstellung von 2 Elektro-Tankstellen, in Kooperation mit der EVN, und einer „Next-Bike“-Station realisiert. Die Erhaltung der Park & Drive Anlage wird von der Statutarstadt Wiener Neustadt übernommen.