International School in Krumbach gestartet

Am 26. August 2020 öffnete die Schloss Krumbach International School ihre Pforten und nahm gleichzeitig den Betrieb auf.

KRUMBACH. Am 26. August 2020 öffnete Schloss Krumbach International School ihre Türen für die ersten zwanzig Schülerinnen und Schüler, die bereits vor Schulbeginn einen Aufnahmetest ausgezeichnet bestanden haben. "Schloss Krumbach International School wird ihren bestmöglichen Beitrag leisten, um ein integraler Teil der Gemeindestruktur von Krumbach sowie ein fester Bestandteil des Bundeslandes Niederösterreich zu werden und zu bleiben. Zurzeit sind wir dabei, dauerhafte Beziehungen zu den Menschen und Betrieben aus der Region aufzubauen. Uns ist sehr daran gelegen, dass unsere Schülerinnen und Schüler die Kultur und die Traditionen des Landes kennenlernen und an möglichst vielen kulturellen und sportlichen Veranstaltungen der Marktgemeinde Krumbach und der Region teilnehmen. Wir freuen uns auf die enge und langfristige Kooperation mit der Region", sagt Univ.Prof. Dr. Oksana Volozhanina, Schloss Krumbach International School. In diesem Zusammenhang sieht die Leiterin es als einen großen Vorteil an, dass Teile unseres Lehrkörpers bereits jetzt aus Krumbach bzw. aus der näheren Umgebung stammen.



Oksana Volozhanina: "Wir sind jetzt schon dabei, ein interessantes Programm für die Schule und die Region vorzubereiten. So wollen wir zum Beispiel Konzerte und ein mobiles Filmfestival vorbereiten und durchführen. Zudem planen wir einen Weihnachtsball und einen Weihnachtsmarkt bei uns im Schloss Krumbach zu veranstalten. Außerdem soll eine Wochenendschule eingeführt werden, zu der wir die Kinder der heimischen Bevölkerung einladen werden. Wir freuen uns auf die Kooperation mit den heimischen Schulen und entsprechende Gespräche mit der Schulleitung."



Schloss Krumbach International School ist der Marktgemeinde Krumbach sehr dankbar und soll in der langjährigen Tradition der Schlossgeschichte bleiben.

"Wir danken allen Menschen, die uns dabei geholfen haben, unsere Schule zu einem festen Bestandteil des Schlosses von Krumbach werden zu lassen. Wir sind stolz darauf, unsere Schule an einem derart historischen Ort führen zu dürfen", so die Direktorin.

Auch Gemeinderat Peter Aigner (VP) und Obmann des Wirtschaft- Bau- Tourismus und Entwicklungsausschuss der Marktgemeinde Krumbach ist erfreut: "Im Frühjahr wurden wir noch belächelt, als wir August 2020 als Startdatum der internationalen Schule in Krumbach bekannt gegeben haben. Ein großes Dankeschön geht an die Bildungsdirektion, das Bildungs- und Innenministerium, das Bundesdenkmalamt und vor allem an die Eigentümer und Initiatoren der Internationalen Schule – der Familie Volozhanina - für die hervorragende Zusammenarbeit und den unermüdlichen Einsatz."

Für die Marktgemeinde Krumbach bedeutet dies den Erhalt des Schlosses auf Jahrzehnte. Es wird im neuen Glanz erstrahlen, es bleibt für die Bevölkerung für Führungen und Veranstaltungen offen und es werden langfristige Arbeitsplätze geschaffen. Im Vollbetrieb bedeutet dies eine enorme Wertschöpfung für die Gemeinde und Region. "Es war mir eine Herzensangelegenheit der Familie Volozhanin/a und ihrem gesamten Team bei der Erlangung sämtlicher Genehmigungen behilflich zu sein. Gott sei Dank ist alles bestens verlaufen", so Aigner abschließend.