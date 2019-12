Der Weihnachts - Sketch "Klima - Killer" wurde am 20.12. den Kindern der VS Sta. Christiana in Frohsdorf von den Kindern der "Musicalwerkstatt" (Musikschule Katzelsdorf - Lanzenkirchen, FL Andrea Schottleitner) präsentiert.

Die Szene wurde von 13 ambitionierten SchülerInnen in kurzer Zeit einstudiert, wobei die einfachen Regeln der Bühne in die Arbeit mit eingeflossen sind. Die Kinder haben, ihrem Alter entsprechend, die Geschichte packend umgesetzt und sie hatten Spaß daran, diesen Sketch den MitschülerInnen und Lehrerinnen zu präsentieren.

Der nächste Auftritt steht schon fest: die "Soiree der Schulen Sta. Christiana Frohsdorf" im Stadttheater Wr. Neustadt am 12. März 2020 ......