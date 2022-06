Neue Linearbeschleuniger für das Landesklinikum Wiener Neustadt

Hochenergetische Elektronen- und Photonenstrahlung aus Linearbeschleunigern (engl. linear accelerators, kurz „Linacs“) wird in der Strahlenklinik zur Behandlung bestimmter Erkrankungen (z. B. Tumore) genutzt. Und dies häufig ohne Operation und mit maximaler Schonung des umliegenden Gewebes.

WIENER NEUSTADT. „Wiener Neustadt konnte sich in den letzten Jahren mit dem Landesklinikum und dem MedAustron als hochspezialisiertes Krebskompetenzzentrum in Österreich etablieren. Das Land Niederösterreich wird wie schon bisher alles daransetzen, den Weg einer Spitzenmedizin für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher weiter zu verfolgen“, so LH-Stv. Stephan Pernkopf über die hochqualitative Ausstattung des Landesklinikums.

„Im Landesklinikum wurden nun alle Systeme auf die modernste und innovativste High-End Technik mit Varian Truebeams aufgerüstet. Das gewährleistet eine noch schonendere und wirkungsvollere Behandlung unserer Patientinnen und Patienten“, erläutert der Ärztliche Direktor des Hauses, Prof. Dr. Ojan Assadian, DTMH.

Punktgenaue Bestrahlung

Die Aufrüstung aller Bestandssysteme mit der 6D-Couch macht es nun möglich, Patientinnen bzw. Patienten in allen sechs Freiheitsgraden zu verschieben und zu verkippen, um so ein punktgenaues Bestrahlungsergebnis zu erzielen.

„Die verbesserte Bildgebung an den neuen Geräten und die zusätzlichen Oberflächenscanner zur Patientenpositionierung und Überwachung garantieren eine höchst mögliche Präzision in der Tumorbestrahlung, um gesundes Gewebe maximal zu schonen“, erklärt Prim.a Dr. Martina Metz, Leiterin der Strahlentherapie und Radioonkologie am Landesklinikum Wiener Neustadt, und ergänzt: „Mit den neuen Geräten sind sehr hohe Dosisraten möglich, was insgesamt die Behandlungsdauer und damit die Nebenwirkungen reduziert. Wir können jetzt außerdem mit einem sogenannten HyperArc mit einem Bestrahlungsplan automatisiert multiple intrakranielle Metastasen behandeln.“

Jeder Tumor ist ander

Ein neues abteilungsumfassendes Patientenidentifikationssystem steigert die Patientensicherheit weiter, indem das medizinische Personal bei etwaigen Abweichungen automatisch gewarnt wird.

Was viele nicht wissen: Tumor ist nicht gleich Tumor. Jede Tumorart spricht auf unterschiedliche Bestrahlungsarten an, weshalb beispielsweise im MedAustron andere Tumorarten bestrahlt werden als im Landesklinikum. Im Landesklinikum werden rund 1850 Bestrahlungsserien jährlich durchgeführt, Tendenz steigend.