BEZIRK WIENER NEUSTADT (Red.). Die Topothek der Marktgemeinde Hochneukirchen-Gschaidt ist nun online und für alle Bürger und Interessenten frei zugänglich.

Ein kleines Team, bestehend aus dem Heimatforscher und Ehrenbürger Markus Wieser, vVL Karin Mattes, Ernst Osterbauer, Karl Lackner, Edith Wieser-Mayrhofer, Friederike Gamperl, Tobias Höller, mit kurzfristiger Unterstützung der Ferialpraktikantin am Gemeindeamt Hochneukirchen-Gschaidt, Nina Binder, hat sich zusammengefunden und die Sammlerstücke (Fotos, Niederschriften, Handwerksobjekte, Insektensammlung) aus dem privaten Vermögen von Markus Wieser für die weitere Bearbeitung aufbereitet. Eine Vielzahl des Materials wurde bereits eingescannt, hochgeladen und beschlagwortet. Nun kann sich das Ergebnis sehen lassen und ist somit für die Nachwelt gesichert. Die Dateiinhalte können nach Schlagworten, Datum oder auch Blickwinkel auf der Karte gefunden werden.

Hier geht’s zur Topothek Hochneukirchen-Gschaidt

Aufruf

Vereine und Privatpersonen sind aufgerufen, sich am Gemeindeamt zu melden, wenn sie Interesse haben, ihr Archiv der Gemeinde-Topothek zur Verfügung zu stellen. Je mehr Material gesammelt werden kann, desto interessanter wird diese Plattform für die Besucherinnen und Besucher. Auch Fotos aus den letzten Jahren, die für die Allgemeinheit interessant sein könnten, sind bereits „Geschichte“ und können gerne hochgeladen werden.

„Die Dokumentation der Geschichte von Hochneukirchen-Gschaidt ist mir persönlich ein großes Anliegen. Mit der Topothek gibt es nun die ideale Plattform zur bildlichen Darstellung dieser Geschichte. Alte Fotos, die wahrscheinlich im Laufe der Zeit verschwinden würden, können in der Topothek archiviert und auch entsprechend beschriftet werden. Erinnerungen an die Vergangenheit, an viele Menschen, die nicht mehr unter uns leben, sollen dadurch aufleben. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die zur Entstehung dieses Bildarchives beitragen und lade dazu ein, die Topothek immer weiter zu befüllen", so Bürgermeister Thomas Heissenberger.

Was ist eine Topothek?

Es handelt sich hierbei um eine Plattform und zugleich ein regionalhistorisches Nachschlagewerk für die Sicherung und Sichtbarmachung von privatem, historischem Material und Wissen. Ziel einer solchen ist es, die Geschichte einer Gemeinde auf eine Ebene zusammenzuführen und das historische Erbe zu digitalisieren.

Ein großer Dank richtet sich an den Gründer Mag. Alexander Schatek für dieses wertvolle Werkzeug.