FELIXDORF (Bericht der FF Felixdorf). Am Nachmittag des 30.01.2022 wurde die Feuerwehr Felixdorf zu mehreren Einsätzen, ausgelöst durch starke Sturmböen, alarmiert. Es galt innerhalb von drei Stunden vier Einsatzstellen abzuarbeiten.

In der Ziehrergasse galt es einen umgestürzten Baum in einem Garten eins Privathauses zu sichern und in weiterer Folge so weit zu Zerschneiden, damit kein weiterer Schaden entstehen konnte.

In der Raimundgasse musste ein, durch den Sturm beschädigte, Dach eines Einfamilienhauses gesichert und notdürftig repariert werden. Eine weitere Einsatzadresse war in der Kurze Gasse. Auch dort stürzte ein Baum über einen Gartenzaun. Dieser wurde ebenfalls entfernt. Bei der Rückfahrt ins Feuerwehrhaus wurde noch ein Bauplatzklo, welches durch den Sturm auf die Hauptstraße geweht wurde, zurückgestellt und gesichert. Nach knapp 3 Stunden kehrten die eingesetzten Feuerwehrmitglieder gegen 17 Uhr wieder ins Feuerwehrhaus zurück.