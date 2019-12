WIENER NEUSTADT, BEZIRK (Red.). „Unsere NÖ Landeskliniken sowie Pflege- und Betreuungszentren im ganzen Land sind nicht nur regionale Nahversorger was Gesundheit und Pflege betrifft, sondern auch ganz klar regionale Job- und Wirtschaftsmotoren“, erklären Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Landtagsabgeordneter Franz Dinhobl hinsichtlich einer kürzlich durchgeführten Studie zu den wirtschaftlichen Effekten, die von den diesen Einrichtungen für die Regionen ausgehen.

„Im Landesklinikum sowie den NÖ Pflege- und Betreuungszentren werden bei uns im Bezirk Wiener Neustadt 2.669 Personen direkt beschäftigt. Darüber hinaus generieren diese Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen eine Wertschöpfung in Höhe von 420 Millionen Euro in der Region“, so Franz Dinhobl, der zudem unterstreicht: „Sie sichern also nicht nur eine bestmögliche medizinische und pflegerische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger, sondern tragen auch wesentlich zur wirtschaftlichen Entwicklung vor Ort bei.“