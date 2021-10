Begeisternde "Konzert-Auferstehung" des Damenquartetts 4VoiceZ

Im Wiener Neustädter Dom konzertierte nach einer doch langen Coronapause das Damequartett 4VoiceZ. Die besondere Aufmerksamkeit über das durchgehend stimmungsvolle Programm kann man am treffendsten mit dem Hören einer fallenden Stecknadel beschreiben.

Bei diesem Konzert „Musica“ stellte das Ensemble ihre bereits dritte CD vor. Die ausschließlich a capella gesungenen Lieder über Musik und Liebe wurden von den vier Sängerinnen besonders gefühlvoll interpretiert und luden zum Träumen ein.

Das Repertoire des Ensembles reichte dabei von Renaissancemusik über klassische Hits bis hin zu modernen Ohrwürmern, das die begeisterten Konzertgäste schließlich mit nicht enden wollenden "Standing Ovations" sowohl am Konzertende, als auch nach der Zugabe mit lautstarkem Applaus belohnten.



In Vertretung des Bürgermeisters bedankte sich Stadträtin Erika Buchinger in Begleitung weiterer Gemeinderäte bei dem Damenquartett für das eindrucksvoll berührende Konzertprogramm.

Das Damenquartett 4VoiceZ

Katja Hendling – Sopran

Judith Bruckschwaiger – Sopran

Andrea Schneider – Mezzosopran

Birgit Hauer - Alt

Vorschau & Einladungen zu weitere Terminen von 4VoiceZ:

- Freitag, 15.10. 19:00 Uhr Konzert: "Herbstklänge aus Mauer" in der Pfarrkirche St. Erhard

- Freitag, 19.11. 19:00 Uhr Kultur in der Burg

- Samstag 18.12. 19:30 Uhr Adventkonzert in der Flugfeldpfarre St. Anton

Hans Machowetz

Fotos:

- Rudolf Wehrl

- Manfred Gartner & Piribauer