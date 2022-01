Abschied von Kaplan Sylvere Buzingo

Am Sonntag, den 30. Jänner 2022 zelebrierte der Flugfelder Kaplan Sylvere Buzingo zum letzen Mal den Sonntags-Gottesdienst m Flugfeld. 4 Jahre verbrachte Sylvere in der Wiener Neustädter Flugfeldpfarre, um sein Theologiestudium in Wien mit dem Doktorat erfolgreich abzuschließen.

Erwachsenenfirmung am Flugfeld

An vergangenen Sonntag fand unter der Leitung vom Dompropst Franz Xaver Brandmayr in der Flugfeldpfarre St.Anton ein ganz besonderer Gottesdienst statt. Natürlich galt er sowohl der Verabschiedung von Kaplan Sylvere Buzino, als auch der Erwachsenenfirmung des Flugfelders David Sauerzapf.

David Sauerzapf wurde vom langjährigen Pfarrer am Flugfeld, GR Hans Rumpler getauft, von Sylvere auf seine Firmung vorbereitet und nunmehr vom Dompropst im Rahmen eines besonders stimmungsvollen Gottesdienstes gefirmt.

Sylvere, ein Seelsorger mit einer außergewöhnlich gewinnend ansteckenden Fröhlichkeit

Schon bei der ersten Begrüßung vor 4 Jahren gewann Sylvere mit seinem ansteckenden Lachen die Angehörigen des Pfarrgemeinderates von der ersten Minute an. Mit dieser Offenheit, insbesondere mit seinem beispielhaften Frohsinn liefen ihm nicht nur die Herzen in der Flugfeldkirche, sondern auch jene in den anderen Teilgemeinden der Propsteipfarre, sowie auf den Straßen, Gasthäusern und Geschäften, über das Flugfelder Stadtviertel hinaus zu!

Mit seinem auffallend sonnigen Gemüt und seinen lachenden Augen waren seine Predigten und seine herzlichen Begegnungen nach jedem Gottesdienst trotz seiner Burundischen Herkunft auch mit seiner gut gesprochenen deutschen Sprache für alle Kirchenbesucher bestens verständlich.

Eindrucksvoll waren auch seine Vorträge und das Speisenangebot von seiner Heimat in Burundi, sowie der Besuch seines Bischofes am Flugfeld!

Projekt Mpundu

Sylvere bedankte sich bei den zahlreichen Spendern für sein Projekt Mpundu, mit dem er seit 2017 für seiner Heimatdiözese Ruyigi den Ankauf von und 1600 Ziegen und 11 Kühen finanzieren und somit den Ärmsten der Armen ihren Leistungsunterhalt sichern konnte.

Erinnerungen an Sylvere Buzingo

Was bleibt vom Wirken Sylveres am Flugfeld in der Pfarre St. Anton in Erinnerung:

- sein permanentes, ansteckendes Frohgemüt,

- seine lebendigen und packenden Predigten,

- seine Erzählungen und Vorträge aus seiner Heimat Burundi,

- der Besuch seines Bischofes aus Burundi in der Flugfeldpfarre St. Anton

- seine Ministrantenstunden,

- seine Bibelrunden,

- etc. etc. etc, ...

Danke Sylvere

Sylvere ist es gelungen die Herzen der Flugfelder in 4 Jahren zu gewinnen, zu erfreuen, zu begeistern und zu betreuen! Er wird uns mit seinem gewinnenden Entgegenkommen allen abgehen. Wir, die Angehörigen der Flugfeldpfarre St. Anton wünschen Kaplan Sylvere Buzingo alles Gute bei seinem neuen Einsatz in St. Michael bei Bleiburgfender Kärntner Diözese Gurk.



Abschieds-Gottesdienst im heurigen Frühjahr bzw. im Frühsommer

Schon jetzt dürfen wir uns auf seine angekündigte offizielle Verabschiedung im Rahmen eines Gottesdienstes in der Flugfeldpfarre St. Anton im kommenden Frühjahr bzw. Frühsommer freuen, wann immer das sein wird, aber dieser Temin wird natürlich zeitgerecht verlautbart werden.

Hans Machowetz,

Pfarrgemeinderat

Fotos:

- Klaus Luckinger

- Hans Machowetz