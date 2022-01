Die Öffnungen wirken sich positiv auf die Arbeitslosenzahlen in Wr. Neustadt aus. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Monatsvergleich zwar gestiegen, aber in einem für diese Jahreszeit untypisch geringen Ausmaß.

WIENER NEUSTADT. Zu Jahresende waren insgesamt 5.337 Personen beim AMS Wiener Neustadt arbeitslos vorgemerkt – ein Minus von 26% im Vergleich zu Dezember 2020 und ein Minus von 14% im Vergleich zum Dezember 2019. Neben den arbeitslos gemeldeten Personen befinden sich weitere 859 in einer Schulungsmaßnahme des AMS.

„Trotz der einsetzenden Saisonarbeitslosigkeit, die im Dezember 800 zusätzliche Arbeitslose gebracht hat, ist die Arbeitsmarktlage sehr erfreulich. Zumal die Arbeitslosigkeit weiterhin deutlich unter dem Vorkrisenniveau ist “, so der Leiter des AMS Wiener Neustadt Mevlüt Kücükyasar.

Starker Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit

Als bitterste Konsequenz der Pandemie stieg die Zahl der Langzeitarbeitslosen auf einen Höchststand mit 1.750 Personen im März an. Langzeitarbeitslose sind Menschen, die länger als ein Jahr ohne Job sind. Mittlerweile hat sich die Zahl der Langzeitarbeitslosen fast schon halbiert und liegt im Dezember bei 936 Personen. Die aktuelle Zahl der Langzeitarbeitslosen liegt mit rund -42% unter dem Vorjahreswert und mit -20% sogar unter dem Wert des Vorkrisenjahres 2019.

Enormer Rückgang

Wiener Neustadt verzeichnet somit den absolut größten Rückgang der Arbeitslosigkeit aller Geschäftsstellen in Österreich im Zweijahresvergleich, relativ gesehen ist das der viertgrößte Rückgang. „Unsere intensivierte Betreuung, die konsequente Vermittlung und der Einsatz maßgeschneiderter Förderungen hat zu einem starken Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit geführt. Diesen Kurs werden wir im nächsten Jahr noch mehr intensivieren, um die Langzeitarbeitslosigkeit weiter einzudämmen“, hält AMS-Leiter Kücükyasar fest.

Jede arbeitslose Person bekommt ein Angebot

Die Nachfrage nach gut ausgebildetem Personal ist nach wie vor sehr hoch. Der Fachkräftemangel droht sich weiter zu verschärfen. Der wirtschaftliche Aufschwung scheint diese Entwicklung zu befeuern. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, bietet das AMS allen Arbeitslosen, die nicht sofort in Beschäftigung kommen können eine Aus- oder Weiterbildung an. Seit Jänner haben 3.000 Menschen in Stadt und Bezirk eine Aus- und Weiterbildung über das AMS gemacht. 240 Jugendliche sind durch unsere Unterstützung in eine betriebliche Lehre gekommen, 250 sind in einer überbetrieblichen Lehre beim BFI. In Summe sind das 800 Facharbeiter_innen für die Zukunft.

„Wir bieten jedem Arbeitslosen einen Job oder eine Aus- und Weiterbildung an“, so der AMS-Leiter und weiter: „2021 haben wir unsere gesamte Angebotspalette massiv erweitert. Neben den Arbeitslosen bietet das AMS auch Betrieben kostenlose und professionelle Beratung sowie finanzielle Anreize, wenn diese arbeitslose Personen einstellen und in ihrem Betrieb ausbilden".

Mehr offene Stellen

Einen positiven Trend gibt es laut AMS-Leiter auch am Stellenmarkt. Für Dezember 2021 wurden dem AMS Wr Neustadt rund 350 neue Stellenangebote gemeldet. In Summe gibt es im Dezember 990 über das AMS Wr Neustadt ausgeschriebene Stellen. „Die weiterhin hohe Anzahl der gemeldeten offenen Stellen stimmt uns positiv für das kommende Jahr. Vor allem die hohe Nachfrage bei Lehrstellen ist sehr erfreulich, zumal die Wirtschaft gute Fachkräfte braucht. Denn Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte von morgen“, so Kücükyasar.

Starke Dynamik am Arbeitsmarkt

Im Dezember haben die Berater_innen des AMS Wr Neustadt rund 6.000 Vermittlungsvorschläge ausgegeben. 1.115 Jobsuchende konnten im Dezember ihre Arbeitslosigkeit beenden, darunter haben rund 450 eine Arbeit aufgenommen. Auch konnten im Dezember 380 über das AMS ausgeschriebene Stellen und Lehrstellen mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden.