Alles andere als lauwarm

28.04.2017, 13:08 Uhr

Drei Tage zu früh, aber dafür entsprechend heiß, feierten die Wilczeks ihren neuen Marienmarkt-Stand.

Patricia

Wolfgang Wilczek

Doris Kapuy

Gertrude Vlasaty

Georg Slojic

P

eter Maurer

Sandra

Jochen Holy

Christian Wally

Tanja Windbüchler-Souschill

Burkhart Landwehr

Gottfried Markom

Thomas Knabl

Christien Daniela Wagner

Martin

Eva Zeis

Michael Klosterer

Beatrix

Robert Piringer

Peter Gläser

Daniela Herzog

Karin

Wolfgang Wilczek

Manuel Ortega

WIENER NEUSTADT. Drei Tage vor der großen offiziellen Eröffnung des „Marienmarktes“ ludenundKunden, Geschäftspartner, die neuen Nachbarn am Markt und Freunde zu einer „warming up party“ in ihre neue Würst´l Boutique, am alten Standplatz, ein. Unter den ersten Gästen waren auch Marienmarkt-Koordinatorin(Meinl),(HIFI DS-AUDIO), der Patricia Wilczek Blumen überreichte. Auch die meisten anderen Gäste stellten sich mit kleinen Geschenken ein, so überreichte Starfigarodem netten Brauch entsprechend Brot und Salz, ebenso überbrachtenundErdäpfel und Salz. Zu den Gratulanten zählten auch PAPA´S KITCHEN- Inhaber, Nationalrätin, Planer der Marktgebäude DI, der Eggendorfer Gemeinderat, Regionale Steigerl-Inhaberinundals Mitarbeiter zapften eifrig Bier. Ebenfalls bei Würstl und Bier gesichtet: Gemeinderatund, der Ärztliche Direktorund. Mit dabei waren natürlich auchund, wobei Papa Wolfgang das Fest im Bild festhielt. Für den musikalischen Teil sorgte