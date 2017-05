Wiener Neustadt: Die NÖGKK lädt zum Achtsamkeitsspaziergang!

Viele Menschen kennen das: Man hetzt von einem Termin zum nächsten und hat das Gefühl, das Leben zieht vorbei. Die Gedanken sind entweder bei der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber kaum in der Gegenwart. Dabei sollte man im Hier und Jetzt leben, jeden Augenblick intensiv wahrnehmen.Die NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) widmet sich im Jahr 2017 dem Schwerpunkt Bewegung und lädt am 18. Mai zu „Achtsamkeitsspaziergängen“ ein. Expertin Mag. Sabine Schuster sorgt durch sanfte Bewegungs- und Wahrnehmungsübungen, achtsame Dialoge, Reflexion und Austausch für Entschleunigung. Bei Schlechtwetter finden die Kurse im Seminarraum statt.

18. Mai 2017.Beginn 16:30 Uhr für Unerfahrene und Interessierte.Beginn 18:30 Uhr für Interessierte mit Vorkenntnissen/Praxiserfahrung.Theresianische Militärakademie, Dreifachturnhalle, Akademiegelände Einfahrt Günserstraße 1, 2700 Wr. Neustadt.