Dämmerung lockt Einbrecher

26.09.2017, 12:00 Uhr

Dämmerungseinbrüche: Neustädter Polizei mit Tipps und wichtigen Vorsorgemaßnahmen

WIENER NEUSTADT/BEZIRK. Die Täter kommen in der Abenddämmerung oder im Morgengrauen und verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind. Mit der frühen Dämmerung haben auch wieder die Einbrecher Hochsaison. Besonders von November bis Jänner steigt die Zahl der Dämmerungseinbrüche. Wie kann man sich davor schützen? Die Polizei gibt gerne Tipps. Einer davon: Viel Licht – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. „Beim Verlassen des Hauses oder der Wohnung sollte man das Licht in einem Zimmer eingeschaltet lassen, bei längerer Abwesenheit Zeitschaltuhren verwenden“, rät Bezirkspolizeikommandant Gerhard Reitzl.Licht gilt es auch im Außenbereich zu installieren. Bewegungsmelder zeigen an, wenn sich jemand dem Haus nähert. Bei längerer Abwesenheit sollte man jemanden bitten, die Post aus dem Briefkasten zu nehmen, um das Haus oder die Wohnung bewohnt erscheinen zu lassen. Im Winter Schnee räumen oder räumen lassen.Leitern, Kisten oder andere Dinge, die dem Täter als Einstiegs- bzw. Einbruchshilfe dienen könnten, haben im Garten nichts verloren. Genauso ist es ratsam, nur zu lüften oder ein Fenster zu kippen, wenn man zu Hause ist, „denn ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster und ganz leicht zu überwinden - trotz versperrbarer Fenstergriffe“, merkt Reitzl an.Schon jetzt ist die Polizei mehr auf Streife. Reitzl: "Vermehrte Streifentätigkeit in Uniform und in Zivil sowie der Kontakt zur Bevölkerung gehören zur Arbeit. Aber wir bitten auch die Bevölkerung, ihre Augen offen zu halten. Jede Beobachtung ist wichtig. Daher alles Verdächtige umgehend melden. Es ist besser, einmal zu viel anzurufen, als einmal zu wenig.“