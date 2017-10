Gold für Wöllersdorferin Eder

05.10.2017, 13:43 Uhr

Unter den Ausgezeichneten befand sich auch unsere Gemeinderätin a.D. Ida Theresia Eder. Sie erhielt die Goldene Medaille des Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Niederösterreich nicht nur für ihre knapp 27 Jahre engagierte Tätigkeit im Gemeinderat sondern war und ist auch in verschiedenen Vereinen sehr aktiv.Frau Eder ist seit 1984 aktives Mitglied im Verschönerungsverein Steinabrückl-Heideansiedlung und war hier auch 15 Jahre Obfrau-Stellvertreterin. In der Pfarre war sie einige Jahre im Rahmen der Ministrantenlager sehr aktiv. Ida Eder ist Mitglied im Tennisverein und war jahrelang auch beim Steinabrückler Kirchenchor. Weiters ist sie Mitgründerin der Unabhängigen Gemeindeinitiative Wöllersdorf-Steinabrückl und war bis Dezember dessen Vorsitzende."Die Verleihung des Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Niederösterreich sehe ich nochmals als Anerkennung des außerordentlichen, ehrenamtlichen Engagements und beherzten Einsatzes von Ida Theresia Eder und freue mich nicht nur als Bürgermeister unserer Marktgemeinde sondern auch persönlich sehr über diese Bestätigung und "symbolische Belohnung" für ihre Arbeit im Dienste der Allgemeinheit", so Bgm. Ing. Glöckler zufrieden.