Leichen lächeln doch nicht!

19.10.2017, 23:27 Uhr

bei seiner Lesung am 19. Oktober 2017 in der Stadtbücherei in Neunkirchen in Szene. Nebst Spurensicherung, Daktylogrammfindung und Tatortreinigung konnte man auch Heiterem folgen. Mit der Musik von Marius am Terra Pan und Magdalena an der Querflöte entfloh man kurz dem Tatort und tauchte in eine andere Galaxie. Beim anschließenden Sektempfang hinterließ das Publikum dann doch noch genügend Fingerabdrücke!