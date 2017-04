Mit dem Rad zur Schule

28.04.2017, 00:00 Uhr

Übung macht den Meister. Daher werden bei Radolympiade fleißig für den sichere Fahrt am Rad trainiert.

WIENER NEUSTADT. „Unsere Schule ist an das Radnetz gut angebunden. Über den Bahndammradweg oder den Radstreifen entlang der Wohlfahrtgasse. Abstellplätze gibt es zudem direkt vor der Türe“, ist die Direktorin der neuen Mittelschule für Wirtschaft & Technik in der Fischauergasse zufrieden. Karin Kaiser selbst geht zudem mit gutem Beispiel voran. Die Schulleiterin ist Alltagsradfahrerin. Trotzdem sind die Radständer an ihrer Schule tagtäglich nur schwach ausgelastet. Im Rahmen des Mobilitätsprojektes „Zurück in die Zukunft“ wurde deshalb erhoben, wie die Schüler "anreisen".Der Großteil – 37 Prozent - kommt mit dem Bus. 23 Prozent gehen zu Fuß und 16 Prozent werden mit dem Auto gebracht. Lediglich 8 Prozent kommen dagegen mit dem Fahrrad. Und das, obwohl die überwiegende Mehrzahl aus der Stadt Wiener Neustadt kommt. Mangelnde Sicherheit ist übrigens kein Thema. Mehr als drei Viertel bewerteten den Schulweg als „nicht gefährlich“.Befragt wurden auch die Eltern der Kinder und Jugendlichen. Dabei zeigt sich der Wandel im Mobilitätsverhalten. Lediglich 2 Prozent der Eltern wurden als Kind mit dem Auto zur Schule gebracht, die meisten gingen zu Fuß, fuhren mit dem Bus oder dem Rad.

Radreparaturkurs

In Workshops wurden gemeinsam mit den Schülern die Ergebnisse besprochen. Und damit die Praxis nicht zu kurz kommt, wurde auch gleich trainiert. Im Radreparaturkurs lernten sie, wie sie auf einfache und schnelle Art Mängel an ihrem eigenen Fahrrad beheben können. Patschen picken, Bremsen einstellen oder Licht reparieren stand am Programm. Spannend ging es zudem bei der Radolympiade zur Sache. Auf einem Einrad, im Slalomparcours und beim Langsamfahren wurde der richtige und geschickte Umgang mit dem Fahrrad trainiert.Zur SacheDas Klimaschulenprojekt „Zurück in die Zukunft“ findet im Rahmen der Klima- und Energiemodellregion Wiener Neustadt statt. Der Verein kultur.GUT.natur und das Klimabündnis betreuen zum Thema „klimafreundlicher Mobilität“ über ein ganzes Jahr einzelne Klassen der VS Otto Glöckel, der NMS Wirtschaft und Technik sowie der HAK.