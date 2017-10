Schwerer Verkehrsunfall fordert einen Toten und einen Verletzten

13.10.2017, 11:05 Uhr

Fotos: FF Wiener Neustadt

WÖLLERSDORF. Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt in der Nacht zum Freitag auf die A2 Südautobahn alarmiert. Ein Pkw-Lenker verlor bei dem Unfall sein Leben. Ein weiterer wurde vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.Die Meldung über den Notruf 122 lautete: "Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der Südautobahn, Fahrtrichtung Graz, kurz nach Wöllersdorf." Sofort alarmierte der Disponent der Bezirksalarm- und -warnzentrale in Wiener Neustadt den bereitschaftshabenden Zug sowie die im Haus befindliche Nachtbereitschaft. Die Nachtbereitschaft rückte sofort mit dem Vorausrüstfahrzeug aus. Die von zu Hause kommenden alarmierten freiwilligen Feuerwehrmänner rückten kurz darauf mit dem schweren Rüstfahrzeug, einem Großtanklöschfahrzeug und einem Kommandofahrzeug aus.

Die Besatzung des Vorausrüstfahrzeuges begann sofort mit dem hydraulischen Rettungssatz die eingeklemmte Person zu befreien. Unterstützt wurden diese von der Besatzung des Großtanklöschfahrzeuges. Durch die enorme Deformation des Fahrzeuges musste mit mehreren Geräten gleichzeitig gearbeitet werden. Der Lenker des zweiten beteiligten Fahrzeuges wurde vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.Die Feuerwehr befreite den Lenker des Opel aus dem völlig zerstörten Wrack. Trotz der kurzen Ausrückezeit des ersten Fahrzeuges kam aber für den Mann jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tot feststellen.In weiterer Folge wurden die Fahrzeuge gesichert und nach Freigabe durch die Exekutive von einem gewerblichen Abschleppunternehmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft für weitere Erhebungen zur Unfallursache sichergestellt. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes und der Bergungsarbeiten war die Südautobahn in diesem Bereich auf eine Fahrspur reduziert."Solche Einsätze sind für die ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder belastend. Besonders tragisch, wenn trotz der raschen Hilfe und all des freiwilligen Engagements der Einsatz so ausgeht. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen des Verstorbenen", so Branddirektor und Einsatzleiter Josef Bugnar, Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt.