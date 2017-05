Vernissage Margit König - "tierisch menschlich"

Schloss Fischau, 18.05.2017, 19 Uhr„Ich male das Leben“ sagt Margit König. Seit über 25 Jahren sind die Tiergärten, Zoos und die Natur ihr Atelier.Die Werke entstehen immer vor und inmitten ihrer Motive. Die Eindrücke, die sie sich aus der äußeren Welt holt, fließen in Verbindung mit ihrer inneren Welt und ihren Erlebnissen in die Werke ein.Die Liebe zur Kreatur verhilft ihr, jenen magischen Moment zu erreichen, in dem das Tier oder der Mensch auf dem Malgrund zum Leben erwacht.

Begrüßung: Andrea Knobloch, Obfrau Forum Bad Fischau-BrunnZur Ausstellung spricht: Prof. Dr. Dagmar Schratter - Direktorin Tiergarten SchönbrunnMusik: Ensemble Duo Cuvée: Wolfgang Doležal (violin) & Eva Maria Feimer (piano)BuffetDie Ausstellung ist bis 04.06.2017 zu besichtigen:Die Künstlerin ist während der Öffnungszeiten anwesend.Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag 16:00 - 18:00 Uhr und gegen Voranmeldung / Eintritt frei.