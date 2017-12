Weihnachtskonzert der Neuen Mittelschule Markt Piesting

24.12.2017, 11:43 Uhr

Die SchülerInnen sprachen und sangen diese Handlung in einer heute gebräuchlichen Sprache und brachten so eine ganz moderne und eigene Sicht der biblischen Gegebenheiten zur Aufführung. Das Stück spielte in den von den SchülernInnen unter Federführung von Daniela Schaffer, BEd gestalteten Kulissen, die die Handlung ausgezeichnet unterstützten.Und wenn sich dann zum Ende herausstellt, dass die Redakteurin tatsächlich eine „traumhafte Weihnacht“ erlebt hat, wird das Finale mit einem musikalischen Feuerwerk vollendet.Das Publikum spendete den SchülerInnen und dem Leading Team langen und begeisterten Applaus.Der nach dem plötzlichen Ableben des langjährigen Direktors OSR Werner Patzelt mit der Leitung der NMS Markt Piesting betraute Michael Lutz, BEd konnte mit dieser Weihnachtsgeschichte auch sein eigenes Engagement für „seine“ SchülerInnen zeigen und holte das künstlerische Team unter großem Publikumsapplaus „vor den Vorhang“.

Unter den Ehrengästen des Abends waren die beiden Pfarrherrn GR Gerhard Hackl aus Waldegg und Mag. Valentin Csifkovits aus Markt Piesting, sie waren voll des Lobes und stimmten in die Begeisterung der anwesenden schulischen Prominenz vollends ein.Bürgermeister Roland Braimeier meinte bei dem abschließenden gemütlichen Beisammensein: „Dieser Abend hat wieder einmal gezeigt, welches Engagement in unserer großartigen Schule herrscht, mit wie viel Professionalität aber auch Einfühlungsvermögen unseren Kindern Bildung und Herzensbildung vermittelt wird und zu welchen Leistungen unsere Kinder fähig sind. Ich kann nur aus vollem Herzen allen gratulieren“.