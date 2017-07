FPÖ WIENER NEUSTADT: GEEINT UND STARK WIE NIE!

23.07.2017, 20:07 Uhr

Neue Freiheitliche Hochburg in Niederösterreich!

Bereits in der Vergangenheit konnten die Wiener Neustädter Bezirksgruppen ihre bisherige Arbeit auch in ausgezeichnete Wahlergebnisse umsetzen. So erzielten beide Bezirke bei den letzten Wahlen auf EU- und auf Bundesebene, aber auch auf Landes- und Gemeindeebene jeweils überdurchschnittliche Ergebnisse!So gelang es Udo Landbauer 2013 in den Niederösterreichischen Landtag einzuziehen.2015 wurde Michael Schnedlitz nach der erfolgreichen Gemeinderatswahl Bürgermeister Stellvertreter in der Bunten Stadtregierung von Wiener Neustadt.Im Landbezirk konnte sich die FPÖ bei der letzten Gemeinderatswahl mit 46 Gemeinderatsmandaten mehr als verdoppeln.Aber auch die Aufbauarbeit war im weitläufigen Landbezirk beachtlich:mittlerweile zählt der Bezirk Wiener Neustadt-Land 12 FPÖ Ortsgruppen und eine Freiheitliche Jugendgruppe. Mehrere Ortsgruppen stehen zurzeit kurz vor der Gründung.Peter Schmiedlechner tritt am 15.Oktober 2017 bei der Nationalratswahl auf der Landesliste auf Platz 8 und in seinem Wahlkreis als Spitzenkandidat an.Ein Direktmandat für den Nationalrat ist für Schmiedlechner somit in greifbarer Nähe!Mit dem Landtagsabgeordneten StR Udo Landbauer (RFJ Bundesobmann und Obmann der Ortsgruppe Wiener Neustadt)) als Bezirksparteiobmann und mit dem aussichtsreichen Nationalratskandidaten LKR GGR Peter Schmiedlechner (Bundesobmann Stv. Freiheitlicher Bauern) als stellvertretenden Bezirksparteiobmann und GVV-Bezirksobmann stehen in Zukunft zwei Abgeordnete an der Spitze der Freiheitlichen Hochburg Wiener Neustadt.Die Gemeinderäte Heinz Fiala (GVV-Bezirksobmann Stv.), Walter Gall (Bezirkspressereferent und Ortsparteiobmann FPÖ Theresienfeld) und Dietmar Seiser (Ortsparteiobmann Stv. FPÖ Wiener Neustadt) ergänzen mit ihrer Erfahrung als weitere stellvertretende Bezirksparteiobmänner die Bezirksparteiführung ideal.Als Bezirkskassier wurde GR Heimo Borbely (Ortsparteiobmann FPÖ Lichtenwörth) und als Bezirkskassier Stv. BKR GR Peter Winkler gewählt!Zum Schriftführer wählten die Delegierten GR Kevin Pfann (Obmann Stv. RFJ Wiener Neustadt) und zu seinem Stellvertreter GR Philipp Gerstenmayer.Schulungsreferent wurde GR a.D. OStR Prof. Mag. Dr. Josef Pasteiner (Landesobmann der Feiheitlichen Lehrer NÖ) und Organisationsreferent Andreas Feichtinger.Weitere gewählte Bezirksvorstandsmitglieder wurden Dietmar Haidinger, GR Erwin Trumpes, Klubobmann StR Michael Schnedlitz (Bürgermeister Stv.), Marvin Knabl, Philipp Ott, Christoph Reiterer, GR Anton Deibl (Ortsparteiobmann FPÖ Lanzenkirchen), GR Martin Reisner, GR Nicole Nowak (Landesobfrau Stv. der Initiative Freiheitlicher Frauen NÖ und Ortsparteiobfrau FPÖ Ebenfurth) und Elisapeth Lepka (designierte Ortsparteiobfrau FPÖ Krumbach).Rechnungsprüfer wurden GR Gerald Werner, Gerhard Schober und Andreas Kainz.Die Ortsparteiobleute HR GGR Dr. Arthur Seltmann (FPÖ Eggendorf), GR Alfred Schmoll (FPÖ Piestingtal), GR Dkfm. Richard Czujan (FPÖ Wöllersdorf-Steinabrückl), Seniorenringobmann GGR Manfred Hanke (FPÖ Sollenau), GR Armin Piskernig (FPÖ Winzendorf-Muthmannsdorf), GR Erwin Plam (FPÖ Felixdorf), Alexander Binder (FPÖ Hochneukirchen-Gschaidt) und der Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer im ÖGB KR BRV GR Gerhard Scherz (FPÖ Bromberg) werden ebenfalls im neuen Bezirksvorstand vertreten sein.Unter den zahlreichen Delegierten befanden sich auch der designierte Ortsparteiobmann Johann Sallmannshofer (FPÖ Krumbach), Seniorenring-Obmann Stv. Eberhard Sonnhoff aus Bad Fischau, GR a.D. Michael Marik (Obmann Stv. FPÖ Wiener Neustadt), GVV-NÖ Landesvorstandsmitglied GR Thomas Breitsching aus Bad Erlach, Matthias Kriwan (gf. RFJ-Obmann Wöllersdorf-Steinabrückl) und GR Thomas Engel (Obmann Stv. FPÖ Theresienfeld - Matzendorf-Hölles).