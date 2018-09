Geiger setzt auf Standort Wiener Neustadt

16.09.2018, 19:25 Uhr

Get-together mit Landeshauptfrau Mikl-Leitner und BM Schramböck beim Red Bull Air Race.

Die Geiger Unternehmensgruppe verlegte erst kürzlich ihren österreichischen Firmensitz nach Wiener Neustadt und schafft damit zusätzlich 40 Arbeitsplätze. Nun engagierte sich das Unternehmen in Wiener Neustadt als National Supporting Partner des Red Bull Air Race. Bei dieser internationalen Großveranstaltung trafen Josef Geiger und seine Kollegen die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.Die Geiger Unternehmensgruppe, Teil der mit der Sanierung der Aluschlackendeponie Wr. Neustadt beauftragten Arbeitsgemeinschaft „ARGE N6“, verlegte erst kürzlich ihren österreichischen Firmensitz von Wienerherberg nach Wr. Neustadt. Im Zuge der Sanierung der Aluschlackendeponie wird Geiger rund 40 Arbeitsplätze schaffen. Diese sollen auch langfristig am Standort erhalten werden.Mit ihrem Engagement beim Red Bull Air Race, das Samstag und Sonntag an Europas ältestem und größtem Naturflugplatz – in Wr. Neustadt – stattfand, positionierte sich die Geiger Unternehmensgruppe in der Standortregion. Josef Geiger, Beiratsvorsitzender der Geiger Unternehmensgruppe, erklärt: „Als Unternehmen profitieren wir vom offenen Wirtschaftsklima in NÖ und den Bemühungen der Politik, diesen Standort attraktiv zu halten – nicht zuletzt auch mit internationalen Großveranstaltungen wie dem Red Bull Air Race. Ich freue mich, dass wir uns heuer daran beteiligen und dabei mit hochkarätigen Entscheidungsträgern in Kontakt treten können.“Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sagte am Sonntag beim Treffen mit den Verantwortlichen von Geiger: „Unternehmen wie die Geiger Unternehmensgruppe sind der Garant für ein wirtschaftlich dynamisches Niederösterreich.“ Sie begrüßte außerdem, „dass nicht nur für die Dauer der Sanierung der Umwelt-Altlast, sondern nachhaltig Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Geiger Unternehmensgruppe beteiligt sich dadurch am Wirtschafts- und Beschäftigungs-Wachstum in Niederösterreich.