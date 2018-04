Weinzetl und Hrachowina starten gemeinsame Produktion

26.04.2018, 13:12 Uhr

Wiener Neustadt (Red.).- Expansion am Standort Wiener Neustadt abgeschlossen.

Eine Investition in die Zukunft

Voriges Jahr besiegelten die österreichischen Traditionsbetriebe Weinzetl und Hrachowina ihre Produktionsgemeinschaft und damit die gemeinsame Zukunft am Standort Wiener Neustadt. Am 25.4. fand nun, nach nur einem halben Jahr Bauzeit, die feierliche Eröffnung der neuen Produktionshalle statt.Mit der Gründung der H&W Holzfensterproduktions-GmbH beschlossen die beiden heimischen Betriebe 2017, ihre Kräfte in der Produktion zu bündeln, um weiterhin 100%ige Qualität aus Österreich garantieren zu können. Ohne an Eigenständigkeit in den Bereichen Organisation, Vertrieb und Montage zu verlieren, gehen Weinzetl und Hrachowina in der Produktion gemeinsame Wege, nutzen dadurch Synergien und stärken ihre Position am hart umkämpften Fenstermarkt.

Produktionshalle von Politik eröffnet

Werden Sie Teil einer Erfolgsgeschichte!

Nach Investitionen von 1,2 Mio. Euro für den Bau, getätigt durch die Weinzetl Holding GmbH, und 1,5 Mio. Euro für den Maschinenpark, getragen von der H&W Holzfensterproduktions-GmbH, wurde die Halle nun nach nur einem halben Jahr Bauzeit am 25.4. feierlich eröffnet.Landesrätin Dr. Petra Bohuslav und Bürgermeister Mag. Klaus Schneeberger lobten unisono die Wertschöpfung, die auch weiterhin zu 100% in Niederösterreich bleibt, sowie die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen.In Vertretung der beiden Eigentümer Barbara Weinzetl und Ing. Peter Hrachowina bedankte sich Herr Dipl.-HTL-Ing. Friedrich Pichler bei der Stadt Wiener Neustadt und dem Land Niederösterreich für die reibungslose Zusammenarbeit und Unterstützung.Die H&W Produktionsmannschaft kann noch Verstärkung gebrauchen und wartet auf Sie! Wenn Ihnen Qualität am Herzen liegt und Sie in einem erfolgreichen, motivierten Team am Standort Wiener Neustadt arbeiten möchten, dann bewerben Sie sich jetzt! Auch Frauen sind im Produktionsteam herzlich willkommen!