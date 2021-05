Auto stürzt von Brücke: Vor Kurzem wurden die Kameraden der FF Brand-Laaben zu einem Einsatz alarmiert.

BRAND-LAABEN (pa). Ein PKW kam von der Fahrbahn ab, stürzte fünf Meter über eine Brücke in das Bachbett. Die beiden Insassen wurden aus dem Bachbett gerettet und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. Der Lenker und sein Beifahrer erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Anschließend wurde der PKW mit Unterstützung der FF Altlengbach geborgen.

Kommandant Dieter Daxböck: „Dieser Einsatz hat uns wieder bewiesen, dass unsere regelmäßigen interne Erste Hilfe Schulungen Früchte tragen und meine Kameraden so eine professionelle Erstversorgung am Unfallort gewährleisten können.“

Am 24.05. um 01:47 Uhr wurden wir zu einem Verkehrsunfall nach Brand alarmiert. Ein PKW kam von der Fahrbahn ab, stürzte 5 Meter über eine Brücke in das Bachbett. Die beiden Insassen wurden aus dem Bachbett gerettet und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. Der Lenker und sein Beifahrer erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Anschließend wurde der PKW mit Unterstützung der FF Altlengbach geborgen.Kommandant Dieter Daxböck: „Dieser Einsatz hat uns wieder bewiesen, dass unsere regelmäßigen interne Erste Hilfe Schulungen Früchte tragen und meine Kameraden so eine professionelle Erstversorgung am Unfallort gewährleisten können.“