Bezirksfussballtunier der Landjugend 2020

Die Landjugend Kamp hat auch in diesem Jahr wieder das Hallenfußballturnier für die Landjugendgruppen aus dem Lavanttal in der Sporthalle Wolfsberg veranstaltet. Unter 15 teilnehmenden Teams aus dem gesamten Lavanttal erkoren sich im Finalspiel die Landjugend Schiefling verdient zum Sieger heraus. Der zweite Platz ging an die Landjugend St. Michael , der dritte Platz ging an die Landjugend St. Stefan.

Der erste Platz unter den Mädchen ging in diesem Jahr ganz klar an die Landjugend St. Michael, den zweiten Platz sicherte sich die Landjugend Preitenegg, wohingegen sich die Mädchen der Landjugend Bad St. Leonhard den dritten Platz sicherten.

Die Landjugend Kamp bedankte sich bei allen Sponsoren und teilnehmenden Ortsgruppen für die zahlreiche Teilnahme und freut sich schon, wenn es im nächsten Jahr wieder heißt: In is, wenn da Boll im Tor drin is!